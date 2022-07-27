«Фиорентина» предлагает Кокорину 2 млн евро за расторжение контракта

«Фиорентина» намерена расторгнуть контракт с .

По данным «Матч ТВ», итальянский клуб предлагает нападающему компенсацию в размере двух миллионов евро.

В итальянских медиа появилась информация, что 31-летний форвард требует выплатить ему 3,6 млн евро – всю зарплату, которую он должен получить по контракту до 2024 года.

не включила Кокорина в список игроков, отправившихся на сборы в Австрию и Испанию.

В середине июля стало известно, что форвард пропустил сбор «фиалок» в горном местечке Моэна.

Сообщалось, что Кокорин переболел коронавирусом, а после этого тренировался индивидуально.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.