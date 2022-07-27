Роман Терюшков: «С населением в 160 млн найти хороших футболистов в России – на раз-два. Отказавшись от легионеров, можно создать конкурентную среду»

Депутат Роман Терюшков призвал российские клубы развивать местных футболистов.

«Сейчас покупать иностранных игроков сродни самоубийству. Вложили деньги в игрока, он приезжает, подписывает контракт, а завтра улетает, как сделал Варела в , говоря, что воспользовался поправкой , и вы ничего не сделаете.

Конечно, нужно развивать свои спортивные школы. Обращать внимание на своих детей, отказываться от легионеров. В принципе, они как раз занимают места тех ребят, которые есть в наших спортивных школах. Отказавшись от легионеров, мы можем создать конкурентную среду в России.

Я думаю, в качестве эксперимента можно оставить такой клуб, как «Зенит», который будет пользоваться лучшими игроками. Но я уверен, что через пять лет, когда подрастут и окрепнут наши игроки, уже не будет безусловным лидером. Мы уже видим спортсменов, воспитанников наших спорт школ. Это Захарян, Зиньковский, Глушенков, Пиняев.

, «Динамо» – это те спортшколы, которые обратили внимание на свою молодежь. Если таких школ будет большинство, мы будем иметь хорошую конкурентную среду в России, как это было в советское время, даже с учетом того, что мы потеряли часть территории.

С населением в 160 миллионов мы все еще можем найти хороших футболистов на раз-два», – заявил член наблюдательного совета «Химок».