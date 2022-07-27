Уругвайский «Насьональ» объявил о возвращении Суареса

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Луис Суарес вернулся в «Насьональ Монтевидео». 

Уругвайский клуб объявил о переходе 35-летнего нападающего. Условия контракта не разглашаются, но сообщалось, что форвард подпишет соглашение до начала ЧМ-2022.

«Теперь да, официально! Я горжусь тем, что снова буду носить футболку «Насьоналя»! Спасибо всем за вашу поддержку! До скорого», – написал футболист. 

Таким образом, Суарес вернулся в команду, в которой провел свой дебютный сезон (2005/06) на профессиональном уровне.

В прошлом сезоне нападающий забил 11 голов в 35 матчах чемпионата Испании за «Атлетико». Он покинул мадридский клуб свободным агентом.

Статистику форварда, также известного по выступлениям за «Барселону», «Ливерпуль» и «Аякс», можно найти здесь

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