Уругвайский «Насьональ» объявил о возвращении Суареса

Луис Суарес вернулся в «Насьональ Монтевидео».
Уругвайский клуб объявил о переходе 35-летнего нападающего. Условия контракта не разглашаются, но сообщалось, что форвард подпишет соглашение до начала ЧМ-2022.
«Теперь да, официально! Я горжусь тем, что снова буду носить футболку «Насьоналя»! Спасибо всем за вашу поддержку! До скорого», – написал футболист.
Таким образом, Суарес вернулся в команду, в которой провел свой дебютный сезон (2005/06) на профессиональном уровне.
В прошлом сезоне нападающий забил 11 голов в 35 матчах чемпионата Испании за «Атлетико». Он покинул мадридский клуб свободным агентом.
Статистику форварда, также известного по выступлениям за «Барселону», «Ливерпуль» и «Аякс», можно найти здесь.