«КР7 здесь не рады». Фанаты «Атлетико» вывесили баннер против Роналду на игре с «Нумансией»

Болельщики «Атлетико» вновь выступили против перехода форварда .

Во время товарищеской игры мадридцев с «Нумансией» (0:4) фанаты вывесили баннер с текстом «КР7 здесь не рады».

Ранее сообщалось, что победители позапрошлого розыгрыша Ла Лиги являются главными претендентами на бывшего футболиста «Реала», сейчас принадлежащего .

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Фанаты «Атлетико» против перехода Роналду: «Этот игрок – противоположность ценностям клуба. У него откровенный спад»