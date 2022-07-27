Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании рассказала, как тренер в свое время выгнала ее из группы.

– В двенадцать лет я оказалась в группе Тутберидзе. Сначала поехала в Москву с мамой, но потом Этери Георгиевна сказала, что маме не надо находиться рядом со мной, чтобы она не отвлекала меня от тренировок, хотя такого никогда не было. И тогда ко мне в Москву приехала бабушка Надиля, мамина мама.

Бабушке я очень благодарна, она на протяжении шести лет была со мной одна в Москве. Сначала мы жили у нашей родственницы, потому что не было денег на съемную квартиру.

И каждое утро с «Речного вокзала» мы ездили на метро до «Беляево» в ледовый дворец «Хрустальный». Я вставала в семь. Тренировки начинались с десяти, и только в одиннадцать вечера я возвращалась домой.

Люди, которые смотрят выступления фигуристов по телевизору, иногда даже не понимают, сколько сил затрачено. У нас такой вид спорта, где нельзя показывать, насколько тебе тяжело, а нужно все делать с легкостью.

Поэтому всем и кажется, что кататься на коньках совсем не сложно, а на самом деле за этим стоит очень много работы.

– Неужели ни разу не захотелось уйти от Тутберидзе, уехать домой?

– Уйти?.. Нет, но меня же выгнали. Как Этери Георгиевна говорит, я была ленивая. До 12 лет я занималась фигурным катанием в Ижевске – в провинции, от нас там не так много требовали.

И в тот момент, когда я попала в группу Тутберидзе, мне казалось, что я выжимаю из себя максимально возможное. Но, видимо, этого было недостаточно. Я не привыкла еще к таким нагрузкам, не понимала, чего от меня хотят.

Но вот у меня начали получаться какие-то тройные прыжки (в Ижевске я их не делала). И тут на тренировке я сломала руку в районе запястья. Поехала на соревнования со специальной легкой лангеткой, сломала там еще и ногу.

Вернулась домой в Ижевск с двумя гипсами – восстанавливаться после травм. Прошло время. Гипсы сняли, я чуть-чуть потренировалась в родном городе и поехала в Москву. И на первой же тренировке Этери Георгиевна говорит мне: «Я вас выгоняю».

Конечно, я расстроилась. Но что делать? Перешла к другому тренеру на этом же катке – Анне Царевой. Я ей тоже очень благодарна, потому что она взяла меня в такой сложный период. Но у меня многое не получалось. Тогда я решила вернуться домой в Ижевск.

Мы с бабушкой купили букет, пришли к Этери Георгиевне подарить цветы, поблагодарить ее и попрощаться, сказать: «Мы уезжаем из Москвы, спасибо вам за все». А она говорит: «Давайте еще раз попробуем».

Почему она приняла такое решение, не знаю, это, наверное, лучше у нее спросить, – сказала Загитова.