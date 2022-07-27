Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» в сезоне-2022/23, Василевский – 2-й, Сорокин и Демко делят 3-е место (The Athletic)

Авторы The Athletic считают, что Игорь Шестеркин выиграет «Везина Трофи»-2023.
Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.
Авторы издания попытались предсказать, кто получит награду в сезоне-2022/23.
Первое место занял голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. За него проголосовали 50% авторов. Напомним, вратарь выиграл приз «Везина Трофи»-2022.
Вторым стал Андрей Василевский из «Тампы». Он получил 27,3% голосов.
Илья Сорокин («Айлендерс») и Тэтчер Демко («Ванкувер») получили по 6,8% голосов.
В список также вошли Юусе Сарос («Нэшвилл», 4,5%), Фредерик Андерсен («Каролина», 2,3%) и Якоб Маркстрем («Калгари», 2,3%).