Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» в сезоне-2022/23, Василевский – 2-й, Сорокин и Демко делят 3-е место (The Athletic)

Авторы The Athletic считают, что Игорь Шестеркин выиграет «Везина Трофи»-2023.

Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Авторы издания попытались предсказать, кто получит награду в сезоне-2022/23.

Первое место занял голкипер Игорь Шестеркин. За него проголосовали 50% авторов. Напомним, вратарь выиграл приз «Везина Трофи»-2022.

Вторым стал из . Он получил 27,3% голосов.

Илья Сорокин ( ) и Тэтчер Демко («Ванкувер») получили по 6,8% голосов.

В список также вошли Юусе Сарос («Нэшвилл», 4,5%), Фредерик Андерсен ( , 2,3%) и Якоб Маркстрем («Калгари», 2,3%).