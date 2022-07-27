«Челси» интересен защитник «Лестера» Фофана. Его оценивают минимум в 70 млн фунтов

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Защитник Уэсли Фофана может покинуть «Лестер» и перебраться в Лондон.

По информации Sky Sports, интерес к 21-летнему игроку проявляет «Челси». «Синие» продолжают искать футболиста, способного действовать в центре обороны.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, заключить сделку будет очень трудно, поскольку «Лестер» не хочет терять француза и не собирается рассматривать предложения ниже 70 млн фунтов.

В прошлом сезоне Фофана провел в АПЛ лишь 7 матчей, поскольку в августе получил серьезное повреждение медиальной связки. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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