«Челси» интересен защитник «Лестера» Фофана. Его оценивают минимум в 70 млн фунтов

Защитник Уэсли Фофана может покинуть и перебраться в Лондон.

По информации , интерес к 21-летнему игроку проявляет . «Синие» продолжают искать футболиста, способного действовать в центре обороны.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, заключить сделку будет очень трудно, поскольку «Лестер» не хочет терять француза и не собирается рассматривать предложения ниже 70 млн фунтов.

В прошлом сезоне Фофана провел в лишь 7 матчей, поскольку в августе получил серьезное повреждение медиальной связки. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.