ЭСК признала правоту судьи Сухого в обоих спорных эпизодах матча «Локомотив» – «Ростов»

ЭСК РФС не нашла ошибок в работе рефери Алексея Сухого на матче – (2:2).

«Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Ростова» на 49-й минуте матча и удалением игрока «Локомотива» на 64-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Ростов» №18 Данилу Прохина на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что для квалификации действий данного игрока, взявшего мяч в руки и сразу же выпустившим его из рук после остановки игры, как неспортивное поведение, оснований практически не было, так как данным игроком не было совершено очевидной откидки мяча в сторону, а поблизости не находился никто из игроков соперника, что могло бы спровоцировать конфликтную ситуацию. Судьям дана инструкция, чтобы второе предупреждение в матче одному и тому же игроку должно быть очевидным, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи оставить данный эпизод без вынесения дисциплинарной санкции игроку команды «Ростов».

2. Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Локомотив» №8 Алексиса Бека-Бека на 64-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях судьи матча большинством членов комиссии не было выявлено очевидной ошибки в решении вынести второе предупреждение в матче игроку команды «Локомотив» Алексису Бека-Бека по причине того, что судья имел на это основания, хотя несколько формальные, выполняя инструкцию , ДС и ДИ, согласно которой, в случаю возникновения на поле конфликтной ситуации как минимум по одному игроку из каждой команды должны быть предупреждены и, как правило, предупреждения выносится в подобных ситуациях зачинщикам конфликта, коим и являлся данный игрок команды «Локомотив», который отмахнулся рукой от соперника и словесно его спровоцировал», – отмечается в сообщении ЭСК.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обращался в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Ростовом».