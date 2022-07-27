США предложили обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана

Теги происшествия УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Политика Джо Байден Баскетбол

После нескольких месяцев внутренних дебатов администрация президента США Джо Байдена предложила обменять заключенного Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России.

По информации CNN, план обмена Бута на Уилана и Грайнер получил поддержку Байдена, несмотря на длительное сопротивление Правительства США. Считается, что подобные сделки стимулируют другие страны задерживать американцев.

«Мы сообщили о существенном предложении, которое, по нашему мнению, может привести к успеху, если анализировать историю переговоров с русскими. Мы сообщили об этом несколько недель назад, в июне», – прокомментировал ситуацию представитель администрации.

Отмечается, что высокопоставленный американский дипломат обсудит данное предложение с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на этой неделе в рамках запланированного телефонного разговора.

По словам официальных лиц США, знакомых с российским судебным процессом и внутренней работой американо-российских переговоров, суд над Грайнер должен завершиться до осуществления потенциальной сделки.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием. Уилан был задержан в России в декабре 2018 года и приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы

В женской НБА – первая баскетболистка-транс. Лейшиа Кларендон удалила грудь, с женой воспитывает ребенка без объявленного гендера и заправляет в профсоюзе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные