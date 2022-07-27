США предложили обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана

После нескольких месяцев внутренних дебатов администрация президента США Джо Байдена предложила обменять заключенного Виктора Бута на и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России.

По информации CNN, план обмена Бута на Уилана и Грайнер получил поддержку Байдена, несмотря на длительное сопротивление Правительства США. Считается, что подобные сделки стимулируют другие страны задерживать американцев.

«Мы сообщили о существенном предложении, которое, по нашему мнению, может привести к успеху, если анализировать историю переговоров с русскими. Мы сообщили об этом несколько недель назад, в июне», – прокомментировал ситуацию представитель администрации.

Отмечается, что высокопоставленный американский дипломат обсудит данное предложение с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на этой неделе в рамках запланированного телефонного разговора.

По словам официальных лиц США, знакомых с российским судебным процессом и внутренней работой американо-российских переговоров, суд над Грайнер должен завершиться до осуществления потенциальной сделки.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием. Уилан был задержан в России в декабре 2018 года и приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

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