Патрик Кэйн – самый вероятный кандидат на обмен в сезоне-2022/23 по версии The Athletic, Тарасенко – в топ-3

The Athletic опубликовал список хоккеистов, которые могут сменить клуб в сезоне-2022/23.

Авторы издания назвали по пять кандидатов на обмен.

Самым вероятным претендентом признан нападающий Патрик Кэйн. За него проголосовали 93,3% авторов.

Форвард «Ванкувер» Джей Ти Миллер и нападающий «Сент-Луис» получили по 83,3% голосов.

В список также попали вратарь Джонатан Куик (46,7%), форварды Тимо Майер из (36,7%), Джонатан Юбердо из «Калгари» (26,7%) и Давид Пастрняк из (20%).

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