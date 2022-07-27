Патрик Кэйн – самый вероятный кандидат на обмен в сезоне-2022/23 по версии The Athletic, Тарасенко – в топ-3

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The Athletic опубликовал список хоккеистов, которые могут сменить клуб в сезоне-2022/23.

Авторы издания назвали по пять кандидатов на обмен.

Самым вероятным претендентом признан нападающий «Чикаго» Патрик Кэйн. За него проголосовали 93,3% авторов.

Форвард «Ванкувер» Джей Ти Миллер и нападающий «Сент-Луис» Владимир Тарасенко получили по 83,3% голосов.

В список также попали вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик (46,7%), форварды Тимо Майер из «Сан-Хосе» (36,7%), Джонатан Юбердо из «Калгари» (26,7%) и Давид Пастрняк из «Бостона» (20%).

Тарасенко готов уйти из «Сент-Луиса», он не отзывал запрос на обмен. «Каролина» может подписать форварда 

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