Кокорин пропустит сборы «Фиорентины» в Австрии и Испании

Александр Кокорин не поедет с «Фиорентиной» на предсезонные сборы.

Итальянский клуб опубликовал список игроков, которые отправятся с командой в Австрию и Испанию. Российского нападающего в списке нет.

В середине июля стало известно, что 31-летний форвард пропустил сбор «фиалок» в горном местечке Моэна.

Сообщалось, что Кокорин переболел коронавирусом, а после этого тренировался индивидуально.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.