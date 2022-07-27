Адвокат Бриттни Грайнер: «Обмен на Виктора Бута возможен только после приговора российского суда»

Адвокат Бриттни Грайнер, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Мария Благоволина заявила, что обмен Грайнер на Виктора Бута может произойти только после окончания судебного разбирательства.

Администрация президента США Джо Байдена предложила обменять заключенного Виктора Бута на и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России. Представители американского правительства обсудят данное предложение с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на этой неделе.

«Мы узнали из новостей о предложении США. В переговорах адвокаты не принимают участия. С правовой точки зрения, обмен возможен только после приговора суда. В любом случае, мы будем рады, если Бриттни скоро окажется дома и надеемся, что так и произойдет», – сообщили Мария Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры», и Александр Бойков из МКА «Мосюрцентр».

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием. Уилан был задержан в России в декабре 2018 года и приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

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