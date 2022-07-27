Мозес может уйти из «Спартака», агент общался с «Интером» и «Торино». Жена игрока настаивает на отъезде из России (Нобель Арустамян)

Полузащитник Виктор Мозес может покинуть «Спартак» в ближайшее время.

Об этом сообщил журналист .

«Массовый отъезд легионеров из продолжается. И, скорее всего, в ближайшее время нашу лигу покинет еще несколько иностранных игроков. С одноклубниками и Владимиром Федотовым попрощался еще один легионер – словенский полузащитник Яка Бийол, который отправился в Италию и присоединился к «Удинезе».

А теперь по тому же направлению, вполне может быть, проследует другой футболист из РПЛ – хавбек «Спартака» Виктор Мозес.

Агент нигерийца в последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке. В частности, у него был диалог с , за который Мозес пару лет назад уже выступал на правах аренды. Также был разговор с . Пока переговоры ничем конкретным не завершились, и игрок вернулся в расположение , но его супруга настаивает на отъезде из России, так что трансфер еще вполне может случиться.

Агент, помимо Италии, также прорабатывает варианты с Англией», – сказал Арустамян.

В этом сезоне 31-летний футболист забил 2 гола в 2 матчах Мир РПЛ за «Спартак». Его полную статистику можно изучить здесь.

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