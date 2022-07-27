УЕФА опробует стоячие трибуны на матчах еврокубков в Англии, Германии и Франции. Запрет на такие места действует с 1988-го

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Болельщики смогут занимать места на стоячих трибунах в новом сезоне еврокубков. 

УЕФА в тестовом режиме запустил программу по использованию стоячих мест для зрителей, посещающих матчи еврокубков в сезоне-2022/23.

Программа будет реализована на стадионах клубов Англии, Германии и Франции. Программа будет проводиться во время группового этапа и плей-офф вплоть до полуфиналов еврокубковых турниров включительно. 

В конце сезона-2022/23 на основе отчетов экспертов администрация УЕФА оценит результаты программы и представит их исполнительному комитету, который примет решение о возможном продлении программы.

Запрет на стоячие места на матчах еврокубков действовал с 1988 года. 

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