«Локо» за 15 млн евро продает Бека-Бека в «Ниццу». Опорник сегодня летит во Францию («СЭ»)

Теги Локомотив Ницца премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Спорт-Экспресс Алексис Бека-Бека Футбол

Полузащитник Алексис Бека-Бека переходит из «Локомотива» в «Ниццу».

Как утверждает «Спорт-Экспресс», французский клуб заплатит 15 млн евро за 21-летнего опорника. Сегодня футболист улетает во Францию, чтобы пройти медосмотр для нового клуба.

Инсайдер Иван Карпов уточняет, что «Локо» получит фиксированную выплату в размере 12 млн евро. Еще 2,5 млн евро московскому клубу могут достаться в качестве бонусов. Также «Локо» получит 5% от суммы последующей продажи Бека-Бека.

Алексис пополнил состав «Локо» в августе 2021 года. Московский клуб заплатил за него 6+1 млн евро.

В этом сезоне опорник выходил в составе «Локо» на оба матча Мир РПЛ. В игре 2-го тура против «Ростова» (2:2) хавбек получил красную карточку.

Статистику 21-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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