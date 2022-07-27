«Аякс» из-за интереса «МЮ» поднял цену на Антони с 80 до 100 млн евро. Игрок хочет перейти

«Аякс», вероятно, не продаст вингера Антони в этим летом.

De Telegraaf сообщает, что клуб из Нидерландов не хочет расставаться с 22-летним футболистом по ходу нынешнего трансферного окна, а потом повысил финансовые требования в переговорах с «Манчестер Юнайтед» с 80 до 100 млн евро.

Этим летом из уже ушли несколько важных игроков, поэтому клуб не видит необходимости в расставании с бразильцем.

Журналист Жак Талбот со ссылкой на инсайдера De Telegraaf Майка Фервея пишет, что сам хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», однако «Аякс» не намерен его отпускать.

В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии провел 33 матча за «Аякс» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 передач. Его статистика доступна тут.