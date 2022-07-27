«Ференцварош» Черчесова разгромил «Слован» и в 3-м раунде отбора ЛЧ сыграет с «Карабахом». У тренера 2-я победа за 7 матчей в турнире

добился второй победы в матче чемпионов в тренерской карьере.

«Ференцварош» под его руководством обыграл «Слован» в Братиславе со счетом 4:1. По сумме двух матчей чемпионы Венгрии прошли в третий квалификационный раунд ЛЧ, где встретятся с .

Первая победа Черчесова в ЛЧ произошла в 1-м отборочном раунде – тогда команда разгромила «Тобол» (5:1). Также в текущей еврокампании сыграл с «Тоболом» вничью (0:0) и уступил (1:2) на своем поле.

Ранее Черчесов со «Спартаком» в 2007 году сыграл вничью (1:1) и уступил по пенальти «Селтику» (1:1, 3-4) в третьем квалификационном раунде ЛЧ, а также проиграл киевскому «Динамо» (1:4) на той же стадии в августе 2008-го, после чего был уволен.

У Черчесова не идет в ЛЧ: одна победа за 6 матчей. В «Спартаке» были пенальти с «Селтиком» и 1:4 от «Динамо» Киев