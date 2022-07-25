Галицкий без разрешения зашел в судейскую после матча со «Спартаком». КДК РФС рассмотрит это

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи КДК РФС Краснодар Сергей Галицкий Артур Григорьянц Кирилл Левников Спорт-Экспресс Футбол

Владелец «Краснодара» заходил в судейскую комнату после матча со «Спартаком».

Краснодарская команда уступила красно-белым (1:4) во втором туре Мир РПЛ, играя больше тайма в меньшинстве после удаления хавбека Александра Черникова.

«Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанную с двумя моментами.

Первый – после матча в судейскую без разрешения зашел Сергей Галицкий.

Второе – выбегание на поле болельщика «Краснодара». Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Краснодар» ранее в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, в котором обратил внимание на некоторые спорные решения главного арбитра матча Кирилла Левникова.

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