Галицкий без разрешения зашел в судейскую после матча со «Спартаком». КДК РФС рассмотрит это

Владелец «Краснодара» заходил в судейскую комнату после матча со «Спартаком».
Краснодарская команда уступила красно-белым (1:4) во втором туре Мир РПЛ, играя больше тайма в меньшинстве после удаления хавбека Александра Черникова.
«Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанную с двумя моментами.
Первый – после матча в судейскую без разрешения зашел Сергей Галицкий.
Второе – выбегание на поле болельщика «Краснодара». Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Краснодар» ранее в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, в котором обратил внимание на некоторые спорные решения главного арбитра матча Кирилла Левникова.