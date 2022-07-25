Галицкий без разрешения зашел в судейскую после матча со «Спартаком». КДК РФС рассмотрит это

Владелец «Краснодара» заходил в судейскую комнату после матча со .

Краснодарская команда уступила красно-белым (1:4) во втором туре Мир , играя больше тайма в меньшинстве после удаления хавбека Александра Черникова.

«Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанную с двумя моментами.

Первый – после матча в судейскую без разрешения зашел .

Второе – выбегание на поле болельщика «Краснодара». Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

ранее в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, в котором обратил внимание на некоторые спорные решения главного арбитра матча .