Фанаты «Атлетико» против перехода Роналду: «Этот игрок – противоположность ценностям клуба. У него откровенный спад»

Фанаты «Атлетико» выступили с заявлением по поводу возможного перехода .

«Учитывая, что трансфер Криштиану Роналду – это нечто большее, чем простой слух, мы выражаем абсолютное неприятие возможного подписания контракта с ним. Это мы публично сделали и 19 июля с помощью соцсетей.

Вышеназванный игрок представляет собой противоположность ценностям, которые являются отличительными чертами «Атлетико». Это готовность прикладывать усилия, щедрость, простота и смирение, которые свойственны тем, кто хочет защищать наши ценности.

Даже в том случае, а это маловероятно, если такой игрок, как Криштиану Роналду, который находится на откровенном спаде, поможет завоевать титул, мы не примем его.

Чувство принадлежности к «Атлетико» – это не то, чего он сможет достичь, к сожалению. Поэтому он никогда не получит нашей любви или признания.

Поэтому мы просим клуб отказаться от идеи о подписании контракта с ним, если этот вариант когда-либо рассматривался», – сказано в заявлении международного объединения фанатов .