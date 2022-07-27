«Атлетико» – главный претендент на Роналду. «Наполи» интересуется форвардом и хочет сделать его легендой клуба уровня Марадоны (As)

У Криштиану Роналду есть 4 варианта для продолжения карьеры.
По информации As, главным претендентом на трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» является «Атлетико». Главный тренер мадридцев Диего Симеоне считает, что подписание форварда сделает состав команды более конкурентоспособным.
Самого игрока привлекает спортивный проект «Атлетико». Его переход в эту команду зависит от того, смогут ли мадридцы продать нескольких игроков и разгрузить зарплатную ведомость. Роналду готов пойти на снижение зарплаты, чтобы присоединиться к команде Симеоне.
Также в услугах португальца был заинтересован «Челси». Совладелец клуба Тодд Боэли провел переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем, и стороны достигли соглашения. Однако «МЮ» категорически против перехода Роналду в «Челси». Главный тренер лондонцев Томас Тухель также не заинтересован в этом трансфере.
«Бавария» тоже интересовалась нападающим. Часть руководства мюнхенского клуба, а также главный тренер Юлиан Нагельсманн считали, что Роналду может заменить Роберта Левандовского, перешедшего в «Барселону». Однако другие руководители клуба выступили против трансфера 37-летнего форварда, поскольку посчитали, что игрок не сможет выступать на высшем уровне в силу возраста.
Четвертой командой, заинтересованной в Роналду, является «Наполи». В клубе считают, что Роналду может стать легендой клуба уровня Диего Марадоны. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис находится в хороших отношениях с Жоже Мендешем и делает ставку на трансфер нападающего «МЮ».
Директор «Наполи» о Роналду: «Мы не заинтересованы в подписании Криштиану»