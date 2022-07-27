«Атлетико» – главный претендент на Роналду. «Наполи» интересуется форвардом и хочет сделать его легендой клуба уровня Марадоны (As)

У Криштиану Роналду есть 4 варианта для продолжения карьеры.

По информации As, главным претендентом на трансфер нападающего является . Главный тренер мадридцев Диего Симеоне считает, что подписание форварда сделает состав команды более конкурентоспособным.

Самого игрока привлекает спортивный проект «Атлетико». Его переход в эту команду зависит от того, смогут ли мадридцы продать нескольких игроков и разгрузить зарплатную ведомость. Роналду готов пойти на снижение зарплаты, чтобы присоединиться к команде Симеоне.

Также в услугах португальца был заинтересован «Челси». Совладелец клуба Тодд Боэли провел переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем, и стороны достигли соглашения. Однако «МЮ» категорически против перехода Роналду в . Главный тренер лондонцев Томас Тухель также не заинтересован в этом трансфере.

тоже интересовалась нападающим. Часть руководства мюнхенского клуба, а также главный тренер Юлиан Нагельсманн считали, что Роналду может заменить Роберта Левандовского, перешедшего в «Барселону». Однако другие руководители клуба выступили против трансфера 37-летнего форварда, поскольку посчитали, что игрок не сможет выступать на высшем уровне в силу возраста.

Четвертой командой, заинтересованной в Роналду, является . В клубе считают, что Роналду может стать легендой клуба уровня Диего Марадоны. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис находится в хороших отношениях с Жоже Мендешем и делает ставку на трансфер нападающего «МЮ».

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