Wildberries будет поставлять «Спартаку» форму от Nike. Клуб не будет платить онлайн-платформе

Стало известно, в каком формате будут сотрудничать «Спартак» и Wildberries.

В пресс-службе онлайн-платформы заявили, что компания будет поставщиком формы от для «Спартака».

Кроме того, как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, по условиям соглашения «Спартак» не будет платить Wildberries.

«Для клуба это не денежная история. Компания поможет клубу с поставками экипировки, а взамен получит рекламу от , – сообщил источник.

Ранее московский клуб объявил, что начнет сотрудничать с Wildberries с сезона-2023/24. Контракт рассчитан на три года.