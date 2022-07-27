Wildberries будет поставлять «Спартаку» форму от Nike. Клуб не будет платить онлайн-платформе

Стало известно, в каком формате будут сотрудничать «Спартак» и Wildberries.
В пресс-службе онлайн-платформы заявили, что компания будет поставщиком формы от Nike для «Спартака».
Кроме того, как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, по условиям соглашения «Спартак» не будет платить Wildberries.
«Для клуба это не денежная история. Компания поможет клубу с поставками экипировки, а взамен получит рекламу от «Спартака», – сообщил источник.
Ранее московский клуб объявил, что начнет сотрудничать с Wildberries с сезона-2023/24. Контракт рассчитан на три года.