Зарплата Кунде в «Барселоне» – 6 млн евро после налогов, контракт – до 2027-го. Трансфер за 50+10 млн с «Севильей» согласован

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Стало известно, сколько в «Барселоне» будет получать защитник Жюль Кунде.

По информации Mundo Deportivo, французу, покидающему «Севилью», будут выплачивать 6 млн евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан на пять сезонов.

Команды уже согласовали все аспекты трансфера, остается лишь подписать документы, что и должно произойти в ближайшие часы.

Сделка оценивается в 50 млн евро плюс еще 10 млн в качестве бонусов. По сведениям Diario Sport, добиться выплаты 5 миллионов из этой дополнительной суммы будет несложно.

Как сообщалось ранее, далее «Барселона» переключится на приобретение защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты.

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