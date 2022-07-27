Служба госбезопасности Латвии будет следить за латвийскими хоккеистами, играющими в России. Им может грозить уголовная ответственность (Delfi)

Латвийские игроки и тренеры, работающие в России, попали в поле зрения Службы госбезопасности.

Об этом сообщает Sportacentrs.com со ссылкой на Delfi.

Как сообщает портал, в поле зрения Службы государственной безопасности Латвии (СГБ) попали хоккеисты , и тренеры , Андрейс Банада и Григорий Пантелеев, решившие работать в России.

Сообщается, что за участие в спортивных мероприятиях России им может грозить уголовная ответственность.

«Можем подтвердить, что СГБ будет оценивать соответствие деятельности латвийских спортсменов и спортивных специалистов, продолжающих профессиональную карьеру в России, нормам законодательства.

СГБ напоминает, что, например, уголовный закон предусматривает ответственность за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

По оценке СГБ, в нынешних геополитических условиях оказание любой поддержки России, в том числе участие в пропаганде ее достижений в спорте, противоречит интересам национальной безопасности Латвии и базовым ценностям демократического общества», – сообщает издание.

Федерация хоккея Латвии заблокировала переход Калниньша в «Амур»

Каменский об Индрашисе и Калниньше: «Латвия просто убивает своих игроков, не разрешая им выступать в лучшей лиге в Европе»