Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» в сезоне-2022/23, Макар – 2-й, Панарин – в топ-7 (The Athletic)

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Авторы The Athletic считают, что Коннор Макдэвид выиграет «Харт Трофи»-2023.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Авторы издания попытались предсказать, кто получит награду в сезоне-2022/23.

Первое место занял капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. За него проголосовали 75% авторов.

Вторым стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар (11,4%).

Третье место занял форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, выигравший награду в этом году. За него проголосовали 4,5% авторов.

В список также вошли Александр Барков («Флорида», 2,3%), Артемий Панарин («Рейнджерс», 2,3%), Джонни Годро («Коламбус», 2,3%) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 2,3%).

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