Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» в сезоне-2022/23, Макар – 2-й, Панарин – в топ-7 (The Athletic)

Авторы The Athletic считают, что Коннор Макдэвид выиграет «Харт Трофи»-2023.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Авторы издания попытались предсказать, кто получит награду в сезоне-2022/23.
Первое место занял капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. За него проголосовали 75% авторов.
Вторым стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар (11,4%).
Третье место занял форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, выигравший награду в этом году. За него проголосовали 4,5% авторов.
В список также вошли Александр Барков («Флорида», 2,3%), Артемий Панарин («Рейнджерс», 2,3%), Джонни Годро («Коламбус», 2,3%) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 2,3%).