«Это неуважительно по отношению к женщинам». Дональд Трамп высказался против участия трансгендеров в женских соревнованиях

в ходе выступления на форуме America First Policy Institute в Вашингтоне заявил, что считает неприемлемым участие трансгендеров в женских соревнованиях.

Трамп подчеркнул, что результаты трансгендеров превосходят результаты женщин.

«Не следует позволять мужчинам участвовать в женских соревнованиях. Это так неуважительно по отношению к женщинам», – сказал экс-президент США.

Присутствующие в зале встретили эти слова аплодисментами.

Ранее пловчиха-трансгендер Лиа Томас выиграла турнир в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и была номинирована на премию «Женщина года-2022».

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