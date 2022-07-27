ЭСК: Соболев ошибочно не был удален в матче «Спартака» и «Краснодара»

ЭСК РФС признала ошибочным решение Кирилла Левникова не удалять Александра Соболева.

Левников работал главным арбитром на матче 2-го тура Мир между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4).

На 31-й минуте игры после углового удара нападающий красно-белых в единоборстве ударил локтем в лицо защитнику «быков» Вячеславу Литвинову.

Затем Соболев начал показывать жест рукой в адрес Джона Кордобы, имитируя открывающийся рот. К этому моменту у Александра уже была одна желтая карточка.

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку Александру Соболеву на 32-й минуте матча, взятием ворот на 35-й минуте матча и удалением игрока «Краснодара» Александра Черникова на 37-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева на 32-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при вступлении в единоборство с игроком обороняющейся команды «Краснодар» №84 Вячеславом Литвиновым за верховой мяч, при выборе позиции перед выпрыгиванием вверх в направлении мяча совершил неестественное движение локтем, приведшее к контакту в область лица соперника, не думая о его безопасности. Действия игрока команды «Спартак», по мнению большинства членов комиссии, должны расцениваться как безрассудные и судья должен был вынести данному игроку предупреждение.

В свою очередь, комиссия также отмечает, что дальнейшие действия Александра Соболева в отношении игрока «Краснодара» №9 Джона Кордобы после удара по воротам в виде демонстрации близко к лицу соперника провокационного жеста, принижающего его достоинство, которые могли привести к ответной реакции игрока и возникновению массовой конфронтации между игроками, также являются неспортивным поведением и требует вынесения предупреждения.

2. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Краснодар» на 35-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что один из ракурсов видеосъемки, имеющийся в распоряжении комиссии и не попавший в ТВ-трансляцию матча, позволяет сделать вывод о том, что атакующий игрок команды «Спартак» №35 Кристофер Мартинс в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Краснодар» №9 Джоном Кордобой сперва сыграл головой в мяч, после чего мяч попал в руку этого игрока.

Данный контакт руки с мячом, согласно трактовке правил игры, является ненаказуемым, так как он был совершен с собственной рукой игрока после игры этим же игроком головой в мяч. Контакт был бы наказуемым только в том случае, если бы этот же игрок забивал мяч в ворота соперников, а так как мяч забил в ворота его партнер по команде, согласно правилам игры, гол должен быть засчитан. Члены комиссии единогласно поддерживают решение судьи засчитать гол в ворота команды «Краснодар».

3. Комиссия не установила очевидной ошибки в решении судьи удалить с поля игрока команды «Краснодар» №8 Александра Черникова на 37-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что мнения комиссии разошлись, в связи с чем, комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока команды «Краснодар» Александра Черникова за попытку удара соперника ногой и рукой. В то же время, комиссия отмечает тот факт, что действия игрока «Краснодара» были спровоцированы игроком команды «Спартак» Виктором Мозесом, который вел себя явно неспортивно, длительно задержав соперника в область паха, за что он обязан был получить предупреждение», – говорится в сообщении ЭСК РФС.