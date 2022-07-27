ЭСК: Соболев ошибочно не был удален в матче «Спартака» и «Краснодара»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Краснодар Кирилл Левников видеоповторы Джон Кордоба Кристофер Мартинс Перейра Александр Соболев Вячеслав Литвинов ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС признала ошибочным решение Кирилла Левникова не удалять Александра Соболева.

Левников работал главным арбитром на матче 2-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4).

На 31-й минуте игры после углового удара нападающий красно-белых Александр Соболев в единоборстве ударил локтем в лицо защитнику «быков» Вячеславу Литвинову.

Затем Соболев начал показывать жест рукой в адрес Джона Кордобы, имитируя открывающийся рот. К этому моменту у Александра уже была одна желтая карточка.

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Спартака» Александру Соболеву на 32-й минуте матча, взятием ворот «Краснодара» на 35-й минуте матча и удалением игрока «Краснодара» Александра Черникова на 37-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева на 32-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при вступлении в единоборство с игроком обороняющейся команды «Краснодар» №84 Вячеславом Литвиновым за верховой мяч, при выборе позиции перед выпрыгиванием вверх в направлении мяча совершил неестественное движение локтем, приведшее к контакту в область лица соперника, не думая о его безопасности. Действия игрока команды «Спартак», по мнению большинства членов комиссии, должны расцениваться как безрассудные и судья должен был вынести данному игроку предупреждение. 

В свою очередь, комиссия также отмечает, что дальнейшие действия Александра Соболева в отношении игрока «Краснодара» №9 Джона Кордобы после удара по воротам в виде демонстрации близко к лицу соперника провокационного жеста,  принижающего его достоинство, которые могли привести к ответной реакции игрока и возникновению массовой конфронтации между игроками, также являются неспортивным поведением и требует вынесения предупреждения.

2. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Краснодар» на 35-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что один из ракурсов видеосъемки, имеющийся в распоряжении комиссии и не попавший в ТВ-трансляцию матча, позволяет сделать вывод о том, что атакующий игрок команды «Спартак» №35 Кристофер Мартинс в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Краснодар» №9 Джоном Кордобой сперва сыграл головой в мяч, после чего мяч попал в руку этого игрока.

Данный контакт руки с мячом, согласно трактовке правил игры, является ненаказуемым, так как он был совершен с собственной рукой игрока после игры этим же игроком головой в мяч. Контакт был бы наказуемым только в том случае, если бы этот же игрок забивал мяч в ворота соперников, а так как мяч забил в ворота его партнер по команде, согласно правилам игры, гол должен быть засчитан. Члены комиссии единогласно поддерживают решение судьи засчитать гол в ворота команды «Краснодар».

3. Комиссия не установила очевидной ошибки в решении судьи удалить с поля игрока команды «Краснодар» №8 Александра Черникова на 37-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что мнения комиссии разошлись, в связи с чем, комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока команды «Краснодар» Александра Черникова за попытку удара соперника ногой и рукой. В то же время, комиссия отмечает тот факт, что действия игрока «Краснодара» были спровоцированы игроком команды «Спартак» Виктором Мозесом, который вел себя явно неспортивно, длительно задержав соперника в область паха, за что он обязан был получить предупреждение», – говорится в сообщении ЭСК РФС.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные