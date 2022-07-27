Ученые доказали связь ударов головой с хронической травматической энцефалопатией: «Нельзя вводить общественность в заблуждение, когда спортсмены умирают»

Опубликовано исследование, связывающее удары головой с хроническими заболеваниями.

Согласно результатам работы, проделанной учеными из Гарвардского университета и еще восьми учреждений совместно с бостонским Фондом последствий сотрясений мозга, существует «наивысшая научная уверенность» в наличии причинно-следственных связей между повторяющимися ударами головой и развитием хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ).

Материалы, касающиеся исследования, опубликованы в журнале Frontiers in Neurology.

«Спортивное руководство должно признать, что удары головой вызывают ХТЭ, и не вводить общественность в заблуждение в то время, когда спортсмены умирают, а семьи разрушаются из-за этого чудовищного заболевания», – отметил Крис Новински, исполнительный директор Фонда последствий сотрясений мозга и ведущий автор исследования.

«Проделанная работа показывает, что настало время включить повторяющиеся удары головой и ХТЭ в перечень источников угрозы детям, куда входят также свинец, ртуть, курение, солнечные ожоги. Они заслуживают того, чтобы мир обсуждал их в числе прочих предотвратимых расстройств, вызванных в детстве», – отметил Адам Финкель, профессор Мичиганского университета и соавтор исследования.

Хроническая травматическая энцефалопатия – вызываемое частыми травмами головы нейродегенеративное заболевание, характерными признаками которого являются аномальные отложения тау-белка в нейронах, астроцитах и вокруг кровеносных сосудов по всему головному мозгу, приводящие к смерти его клеток. Типичные симптомы ХТЭ – депрессия, потеря памяти, слабоумие и суицидальное поведение.

Большинство изученных случаев ХТЭ среди спортсменов выявлены у игроков в футбол, регби и американский футбол.

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