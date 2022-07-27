В финал женского Евро вышли Германия и Англия. Немки выигрывали турнир 8 раз – больше всех

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Определились участники финального матча женского чемпионата Европы по футболу.

В решающей игре встретятся сборные Германии и Англии.

Немки сегодня одолели в полуфинале Францию (2:1), а команда из Великобритании вчера разгромила Швецию (4:0).

Германия выигрывала Евро 8 раз – больше всех в истории. Она никогда не уступала в финалах.

Англия дважды доходила до последнего матча турнира, но оба раза уступила – Швеции в 1984 году и Германии в 2009-м.

Финал Евро-2022 пройдет 31 июля на «Уэмбли».

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