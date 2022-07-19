Каминг-аут Касаткиной, чемпионат для команд Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Ханю завершит карьеру, календарь КХЛ и другие новости утра

1. Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут: «Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла». И следом выложила фото с фигуристкой Натальей Забияко: «💜».

Также лучшая теннисистка РФ допустила смену спортивного гражданства и высказалась о ситуации на Украине: «Если бы мы могли это остановить, я бы сделала все, что от меня зависит».

2. Министерство спорта России планирует создать чемпионат для команд Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья, Абхазии и Южной Осетии, первый сезон хотят провести в 2023 году. До 14 команд могут сыграть в «Чемпионате Содружества».

3. Трансферы. Роналду не перейдет в «Атлетико», это невозможно экономически, хотя Симеоне считает Криштиану особенным игроком, «номером 1» и победителем. Дибала согласился перейти в «Рому», контракт – на 3 года с зарплатой 6 млн евро в год с учетом бонусов. Зинченко дал «Арсеналу» согласие на 4-летний контракт, «Ман Сити» получит 30+2 млн фунтов. «Челси» предложил за Кунде 55 млн евро с учетом бонусов, «Севилья» рассчитывает на 60-65 млн. 40-летний Златан подписал контракт с «Миланом» на год с зарплатой 1-1,5 млн евро.

Кокорин не хочет расторгать контракт с «Фиорентиной» летом, несмотря на желание клуба избавиться от него. Защитник «Динамо» Бальбуэна перешел в «Коринтианс» после приостановки контракта с москвичами, а Шиманьски близок к переходу в «Фейеноорд» на правах аренды с опцией выкупа. Урунов не готов идти на понижение зарплаты в случае аренды из «Спартака», клуб хочет его продать. ЦСКА арендует защитника «Интернасьонала» Мойзеса до конца 2023 года почти за 2 млн евро.

4. На чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине были разыграны пять комплектов наград: Наджеотт, Краузер, Фрейзер-Прайс (в 35 лет взяла десятое золото ЧМ) и Холлоуэй одержали победы, Гебреселасси выиграла золото в марафоне.

5. «Барселона» продаст еще 15% телеправ за 320-330 млн евро. Это нужно клубу для регистрации новых футболистов.

6. КХЛ представила календарь сезона-2022/23. Команды проведут по 68 матчей в регулярке, будет одна пауза на игры сборных. Также будут дополнительные матчи: «Авангард» сыграет с «Ак Барсом» и «Салаватом», СКА – с ЦСКА, «Локомотивом» и московским «Динамо».

7. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю 19 июля объявит о завершении спортивной карьеры.

8. У Себастьяна Аллера выявлена опухоль яичка. «Боруссия» Дортмунд купила форварда у «Аякса» за рекордные 31+4 млн евро 2 недели назад.

9. World Athletics направила 2 млн долларов от выплат России за допинговые нарушения в призовой фонд ЧМ.

10. Первый тур Мир РПЛ посетило почти втрое меньше болельщиков, чем в 2019-м – 64 тысячи против 183. Все из-за Fan ID?

11. Полиция Милана задержала и обыскала Тьемуэ Бакайоко из-за схожести с темнокожим наркоторговцем, участвовавшим в перестрелке. Полузащитника, принадлежащего «Челси» и играющего за «Милан», отпустили, когда узнали.

12. Баскетбольный ЦСКА подписал французского форварда Ливио Жан-Шарля.

13. «Арсенал» представил черную выездную форму на сезон-2022/23. Она посвящена болельщикам клуба по всему миру.

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