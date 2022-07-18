Роналду не перейдет в «Атлетико», трансфер невозможен экономически. Слухи о переходе распространяет окружение Криштиану

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдет в «Атлетико».

Как сообщает Marca, в мадридском клубе называют потенциальный трансфер экономически невозможным и невыгодным. На данный момент «матрасники» не могут позволить себе ни высокую зарплату португальца, ни оплату трансфера.

Отмечается, что слухи о возможном переходе нападающего в «Атлетико» распространяются окружением Роналду и агентом Жорже Мендешем, а сам клуб отверг эту идею сразу же.

Куда идти Роналду? Предлагаем безумные варианты: МЛС, испанские саудовцы и создание собственного клуба

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные