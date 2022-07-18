Нападающий не перейдет в .

Как сообщает Marca, в мадридском клубе называют потенциальный трансфер экономически невозможным и невыгодным. На данный момент «матрасники» не могут позволить себе ни высокую зарплату португальца, ни оплату трансфера.

Отмечается, что слухи о возможном переходе нападающего в «Атлетико» распространяются окружением Роналду и агентом Жорже Мендешем, а сам клуб отверг эту идею сразу же.

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