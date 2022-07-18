Карпова – Касаткиной после каминг-аута: «Я так горжусь!»

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Форвард «Эспаньола» Надежда Карпова отреагировала на каминг-аут Дарьи Касаткиной.

О сексуальной ориентации теннисистки стало известно сегодня. Футболистка сделала аналогичное заявление в начале июня.

«Я так горжусь тобой! Так держать, подруга!» – написала Карпова в инстаграме.

Фото: сторис инстаграма Надежды Карповой

Касаткина после каминг-аута выложила фото с фигуристкой Натальей Забияко: «💜». Надежда оставила комментарий под постом: «Вы прекрасны! Горжусь ❤️🏳️‍🌈 💪»

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