Касаткина – о ситуации на Украине: «Если бы мы могли это остановить, я бы сделала все, что от меня зависит»

Первая ракетка России Дарья Касаткина высказалась о том, что спорт объединяет людей.

В Барселоне к ней подошли дети из Украины, которые занимаются теннисом, чтобы сделать совместное фото.

– Детям нравится то, что я делаю, то, что Андрей [Рублев] делает. И им, допустим, вообще все равно, откуда мы. Ты видел, с какой радостью в глазах девочка подошла ко мне сфоткаться.

Я думаю, что это, наверное, путь. Показать, что, блин, спорт... Я не буду говорить «вне политики», потому что всем уже все давно понятно, да, что спорт ни фига не вне политики. Но спорт по итогу объединяет, потому что самые классные эмоции...

Когда мир воссоединяется больше всего? Это чемпионаты мира, это Олимпиады, когда вообще всем пофиг, кто откуда, просто такой огромный праздник спорта и вообще людей, мира, даже без национальностей. Просто все счастливы.

Мне кажется, сейчас спорт – это такая ниточка, которая может хоть как-то вытянуть что-то. Я не знаю, какой-то свет на это проронить.

– Чего ты сейчас больше всего хочешь?

– Чтобы закончилась [...]. С 24 февраля не было ни дня, чтобы я не прочитала какую-то новость сама, или не подумала, или как-то день прошел без этого. А я вообще по сути прямого отношения к этому не имею. Меня это не коснулось, да, слава богу, блин, не коснулось.

– Коснулось так по минимуму, и все такое.

– Ну это херня, на самом деле, если в масштабах того, что происходит смотреть. И я и то парюсь, да, из-за этого. А то, через что проходят люди там, или люди, у которых родные, близкие там находятся, да, на Украине. Даже вот то, что сейчас уже Россия, Белгород там. Начинается, короче. И я не представляю, что они переживают.

Если бы мы могли хоть что-то, блин, сделать, чтобы это остановить. Хоть, #####, доли процента... Именно чтобы остановить, не чтобы повлиять на мнения людей, еще что-то. Именно остановить. Блин, без раздумий, я бы сделала все, что от меня зависит. Но, к сожалению, блин, ну это невозможно.

Я хочу играть против игроков, у которых есть возможность тренироваться, готовиться к соревнованиям так же, как у меня. Которым не нужно думать о том, что у них корты разбомбили дома и что им некуда вернуться. И что им не нужно звонить по академиям, спрашивать: «Можно мы у вас потренируемся?» Где пожить и все такое.

Потому что я знаю, насколько важно осознавать, что тебе есть куда вернуться. Как бы ты плохо ни играл в теннис, рассталась с парнем, с девушкой. То есть вообще неважно, что происходит в твоей жизни, какие катаклизмы, ты всегда знаешь, что ты можешь вернуться домой. И я не представляю, что такое, когда ты такой: а дома нет, – сказала Касаткина.

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