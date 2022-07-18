Ничьи «Динамо», «Локо» и «Краснодара», погиб биатлонист Малиновский, новый защитник «МЮ», де Лигт почти в «Баварии» и другие новости утра

1. Завершился 1-й тур Мир РПЛ. «Локомотив» дома сыграл вничью с «Пари НН» (1:1), имея на одного игрока больше с 28-й минуты, «Динамо» поделило очки с «Ростовом» (1:1), «Краснодар» – с «Факелом» (2:2), а «Торпедо» уступило «Сочи» (1:3). Внезапно «Крылья Советов» возглавляют таблицу, «Сочи» и ЦСКА – в тройке.

2. Чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский погиб на Камчатке. Вертолет, которым он управлял, найден сгоревшим, крушение произошло в 13 км от вулкана Узон. Сервисмен сборной России по биатлону Евгений Пермяков скончался от рака в возрасте 53 лет, он работал в команде с 2009-го.

3. Трансферы. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Лисандро Мартинеса из «Аякса», за 24-летнего защитника заплатят 57+10 млн евро. «Бавария» и «Ювентус» устно согласовали трансфер Маттейса де Лигта за 70+10 млн евро.

Сумма трансфера Левандовского из «Баварии» в «Барселону» может достичь 60 млн евро. Де Йонг готов уйти из «Барсы» в «Баварию», в «МЮ» он не хочет. Френки хочет получить 15 млн евро бонуса за лояльность от каталонцев, так как он не намерен уходить, а клуб его вынуждает. Роналду назвал фэйком слухи о переговорах со «Спортингом». «Барса» уверена, что подпишет защитника Кунде из «Севильи».

ЦСКА за 2,5 млн евро купит 22-летнего опорника сборной Чили Мендеса. Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Венделу зашли в тупик. Оздоев выбирает между «Торпедо» и «Уралом», у него есть предложение от бельгийского «Юниона».

4. Овечкин снова посетил матч футбольного «Динамо», а Slava Marlow и Therr Maitz спели «Ты горишь как огонь» перед игрой (кстати, теперь перед каждым центральным матчем РПЛ будут проходить концерты). Макдэвид – лучший игрок для Fantasy НХЛ по версии официального сайта лиги, Капризов – 6-й, Шестеркин – 9-й, Кучеров – 10-й, Овечкин – 15-й, Ничушкин – 142-й.

5. На чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине разыграли шесть комплектов наград – Керли, Цзянань, Или, Тола, Андерсен, Чептегеи одержали победы.

6. В Первой лиге стартовали вылетевшие из РПЛ клубы. «Рубин» дома победил «Родину» (2:0), «Арсенал» – хабаровский СКА (3:2), «Уфа» на выезде уступила «Кубани» (0:2). В Казани было неспокойно: стюарды сломали палец фанату «Рубина» во время матча, а потом мужчину еще и полиция задержала за нарушения порядка.

7. «Бавария» и ее ЛГБТ-фанаты поучаствовали в гей-параде в Германии: «Нетолерантности нет места в нашем клубе».

8. Максим Кресси обыграл Александра Бублика в финале турнира ATP в Ньюпорте.

9. Жозе Моуринью сделал татуировку на плече с трофеями Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Тренер «Ромы» отметил клубы, с которыми побеждал.

10. Филипсен победил на 15-м этапе «Тур де Франс», ван Арт – 2-й, Власов – 16-й.

Цитаты дня:

Аршавин о Захаряне: «Зенит» подождет, когда он будет дешевле, и возьмет. Нужно перейти в более элитную команду в России, и мы отправим его в Европу»

Линекер об аномальной жаре в Европе: «Ужасно, что мы не делаем все возможное для решения проблемы климата. Катастрофическая ошибка»

Ведущая Fox News о Грайнер: «Может, посидев в русской тюрьме, она поймет, какая это привилегия – родиться в Америке»

Песков об идее Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене: «Эта идея не найдет поддержки»