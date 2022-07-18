Урунов не готов идти на понижение зарплаты в случае аренды из «Спартака». Клуб хочет его продать

не готов идти на понижение зарплаты в случае ухода из «Спартака».

По информации Metaratings, у полузащитника есть 3-4 варианта продолжения карьеры. Однако 21-летний игрок не хочет идти на снижение зарплаты, которую получает по контракту с московским клубом.

«Спартак» не планирует платить Урунову полную зарплату в случае его аренды, а клубы-претенденты не готовы полностью удовлетворить финансовые запросы игрока.

Поэтому красно-белые больше заинтересованы в продаже футболиста, а не в аренде.

Сезон-2021/22 Урунов провел в «Уфе» на правах аренды. Его контракт со действует до лета 2025 года.