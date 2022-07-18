«Авангард» сыграет с «Ак Барсом» и «Салаватом» дополнительные матчи в новом сезоне КХЛ, СКА – с ЦСКА, «Локомотивом» и московским «Динамо»

назвала список дополнительных матчей с наиболее принципиальными соперниками.

Таких игр у каждой команды будет по четыре (если соперник из другой конференции) или по шесть (если соперник из своей конференции).

Исключение стали «Амур» и «Адмирал», которые проведут все дополнительные матчи между собой и встретятся в течение сезона 10 раз.

«Авангард»: «Ак Барс», «Барыс», «Салават Юлаев»;

: «Барыс», , ;

: «Авангард», «Металлург», ;

«Барыс»: , «Автомобилист», «Сибирь»;

«Витязь»: «Куньлунь», «Нефтехимик», «Сочи»;

«Динамо» Москва: СКА, «Спартак», ЦСКА;

«Динамо» Минск: , «Северсталь», ;

«Куньлунь»: «Витязь», «Нефтехимик», «Сочи»;

«Локомотив»: «Северсталь», СКА, ЦСКА;

«Металлург»: «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Трактор»;

«Нефтехимик»: «Витязь», «Куньлунь», «Сочи»;

«Салават Юлаев»: «Авангард», «Ак Барс», ;

«Северсталь»: «Динамо» Минск, , «Торпедо»;

«Сибирь»: «Автомобилист», , «Трактор»;

СКА: Москва, «Локомотив», ЦСКА;

«Спартак»: «Динамо» Москва, «Динамо» , «Торпедо»;

«Торпедо»: «Динамо» Минск, «Спартак», «Северсталь»;

«Трактор»: «Автомобилист», «Металлург» Мг, «Сибирь»;

«Сочи»: «Витязь», «Куньлунь РС», «Нефтехимик»;

: «Динамо» Москва, «Локомотив», СКА.

КХЛ представила календарь сезона-2022/23. Команды проведут по 68 матчей в регулярке, будет одна пауза на игры сборных