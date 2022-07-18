«Авангард» сыграет с «Ак Барсом» и «Салаватом» дополнительные матчи в новом сезоне КХЛ, СКА – с ЦСКА, «Локомотивом» и московским «Динамо»

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КХЛ назвала список дополнительных матчей с наиболее принципиальными соперниками.

Таких игр у каждой команды будет по четыре (если соперник из другой конференции) или по шесть (если соперник из своей конференции).

Исключение стали «Амур» и «Адмирал», которые проведут все дополнительные матчи между собой и встретятся в течение сезона 10 раз.

«Авангард»: «Ак Барс», «Барыс», «Салават Юлаев»;

«Автомобилист»: «Барыс», «Сибирь», «Трактор»;

«Ак Барс»: «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев»;

«Барыс»: «Авангард», «Автомобилист», «Сибирь»;

«Витязь»: «Куньлунь», «Нефтехимик», «Сочи»;

«Динамо» Москва: СКА, «Спартак», ЦСКА;

«Динамо» Минск: «Спартак», «Северсталь», «Торпедо»;

«Куньлунь»: «Витязь», «Нефтехимик», «Сочи»;

«Локомотив»: «Северсталь», СКА, ЦСКА;

«Металлург»: «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Трактор»;

«Нефтехимик»: «Витязь», «Куньлунь», «Сочи»;

«Салават Юлаев»: «Авангард», «Ак Барс», «Металлург»;

«Северсталь»: «Динамо» Минск, «Локомотив», «Торпедо»;

«Сибирь»: «Автомобилист», «Барыс», «Трактор»;

СКА: «Динамо» Москва, «Локомотив», ЦСКА;

«Спартак»: «Динамо» Москва, «Динамо» Минск, «Торпедо»;

«Торпедо»: «Динамо» Минск, «Спартак», «Северсталь»;

«Трактор»: «Автомобилист», «Металлург» Мг, «Сибирь»;

«Сочи»: «Витязь», «Куньлунь РС», «Нефтехимик»;

ЦСКА: «Динамо» Москва, «Локомотив», СКА.

КХЛ представила календарь сезона-2022/23. Команды проведут по 68 матчей в регулярке, будет одна пауза на игры сборных

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