«Авангард» сыграет с «Ак Барсом» и «Салаватом» дополнительные матчи в новом сезоне КХЛ, СКА – с ЦСКА, «Локомотивом» и московским «Динамо»

КХЛ назвала список дополнительных матчей с наиболее принципиальными соперниками.
Таких игр у каждой команды будет по четыре (если соперник из другой конференции) или по шесть (если соперник из своей конференции).
Исключение стали «Амур» и «Адмирал», которые проведут все дополнительные матчи между собой и встретятся в течение сезона 10 раз.
«Авангард»: «Ак Барс», «Барыс», «Салават Юлаев»;
«Автомобилист»: «Барыс», «Сибирь», «Трактор»;
«Ак Барс»: «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев»;
«Барыс»: «Авангард», «Автомобилист», «Сибирь»;
«Витязь»: «Куньлунь», «Нефтехимик», «Сочи»;
«Динамо» Москва: СКА, «Спартак», ЦСКА;
«Динамо» Минск: «Спартак», «Северсталь», «Торпедо»;
«Куньлунь»: «Витязь», «Нефтехимик», «Сочи»;
«Локомотив»: «Северсталь», СКА, ЦСКА;
«Металлург»: «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Трактор»;
«Нефтехимик»: «Витязь», «Куньлунь», «Сочи»;
«Салават Юлаев»: «Авангард», «Ак Барс», «Металлург»;
«Северсталь»: «Динамо» Минск, «Локомотив», «Торпедо»;
«Сибирь»: «Автомобилист», «Барыс», «Трактор»;
СКА: «Динамо» Москва, «Локомотив», ЦСКА;
«Спартак»: «Динамо» Москва, «Динамо» Минск, «Торпедо»;
«Торпедо»: «Динамо» Минск, «Спартак», «Северсталь»;
«Трактор»: «Автомобилист», «Металлург» Мг, «Сибирь»;
«Сочи»: «Витязь», «Куньлунь РС», «Нефтехимик»;
ЦСКА: «Динамо» Москва, «Локомотив», СКА.
КХЛ представила календарь сезона-2022/23. Команды проведут по 68 матчей в регулярке, будет одна пауза на игры сборных