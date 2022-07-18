World Athletics направила 2 млн долларов от выплат России за допинговые нарушения в призовой фонд ЧМ

World Athletics направила 2 млн долларов от выплат России за допинговые нарушения в призовой фонд чемпионатов мира по легкой атлетике 2022 и 2023 годов.

Об этом сообщается в пресс-релизе организации. Общий призовой фонд нынешнего ЧМ, который проходит в американском Юджине с 15 по 25 июля, составляет почти 8,5 млн долларов.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в World Athletics с 2015 года из-за допинговых нарушений. Ранее отстранение ВФЛА было продлено до ноября.

Российских спортсменов не допустили до ЧМ-2022 из-за ситуации на Украине. ЧМ-2023 пройдет в Будапеште.