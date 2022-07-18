Сергей Карякин: «Европа полностью деградирует, Штаты тоже, Украина катится в пропасть. Спецоперация дает необходимый толчок, чтобы оставаться людьми»

Российский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о ситуации на Украине и политике в мире.

— Ты прекрасно знаком с ситуацией и в Крыму, и в Донецкой Республике. Поэтому ты так уверенно говоришь, что сейчас происходят правильные шаги?

— Конечно. Когда я жил в том же Краматорске, за три года я ни разу не слышал украинскую речь. Там русские люди, как и в любом другом нашем регионе. Там абсолютно российский менталитет — это 100 процентов. Во всей Донецкой области так.

Я прекрасно понимаю, что эти люди должны себя ассоциировать с Россией, а не с Украиной. Тем более сейчас Украина делает какие-то безумные вещи, и военные действия направлены против своего же народа.

Это было и раньше, все это не появилось впервые в 2014 году. Майдан был первый в 2004 году, я его помню. Мы с мамой были тогда на турнире в Англии и смотрели по новостям, что показывают Украину, Майдан, обсуждают второй тур президентских выборов, потом — третий, незаконный и неконституционный. У нас все спрашивали: как это у вас три тура выборов? А нам просто было стыдно за то, что происходило на Украине.

К сожалению, очень слабый был президент — Янукович. Даже несмотря на то, что я был с ним немного знаком, но это не имеет никакого значения. Он не смог постоять за свою страну и допустил развал. Конечно, после этого страна полетела в пропасть. Зеленский ничем не лучше Порошенко — даже хуже. Полный развал и среди власти, и среди умов людей.

— Ты же наверняка во всевозможных украинских списках. Поэтому не был с 2013 года?

— Естественно. А как я мог там оказаться, если поддержал присоединение Крыма? Это однозначно тюрьма — в лучшем случае. И это я говорю о ситуации до февраля этого года. Там государство очень опасное, и с пророссийскими взглядами там находиться очень тяжело. Я сочувствую тем, кто подвергся гонениям из-за своих взглядов.

— Если вспоминать 2014 год, как в Крыму восприняли присоединение?

— Просто фантастически восприняли. Все были счастливы, и это дало такой толчок для развития региона, что Крым начал в прямом смысле расцветать. Строятся дороги, больницы, школы. Сейчас даже запущен проект по строительству города. При Украине такого даже представить себе было невозможно.

И можно добавить, что все видели, что происходит в соседнем Донецком регионе и все понимали, что Путин спас Крым от того, что там происходит. Было бы однозначно то же самое.

— Помню, в марте этого года ты проводил сеанс одновременной игры с детьми из Донецка.

— А как можно было не сыграть с детьми, которые приехали из тяжелейших условий? Я с ними играл, а они рассказывают, что, когда они выезжали, в ста метрах от них приземлилась украинская ракета и они чудом выжили. Каково слушать такое в нашей сытой Москве, где люди хорошо живут, стоят в пробках? Там бомбят людей, бомбят детей.

Кстати, они тогда выехали, и они не возвращаются. Изначально они думали выехать на десять дней, но остались здесь. Сейчас ребят поддерживают регионы, знаю, что Краснодарский край поддержал и Московская область. С этой точки зрения спасибо руководителям, которые принимали решения, но ситуация тяжелая.

— Шахматисты отличаются тем, что думают на несколько шагов вперед, умеют анализировать и прогнозировать ситуацию. На твой взгляд, мир куда катится?

— Мы видим какие-то чудовищные изменения. Европа полностью деградирует, Штаты тоже, может быть, чуть в меньшей степени. И я вижу только негативные вещи, что касается ЕС и США. У нас, в принципе, думаю, спецоперация дает необходимый толчок, чтобы оставаться людьми, чтобы оставаться в стороне от тех ужасов, которые происходят там, – сказал Карякин.

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