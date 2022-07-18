Симеоне считает Роналду особенным игроком, «номером 1» и победителем. Купить форварда «МЮ» «Атлетико» пока не может

Главный тренер «Атлетико» высоко оценивает навыки .

Как передает As, мадридцы на данный момент не могут позволить себе трансфер форварда , однако аргентинский специалист был бы заинтересован в совместной работе.

Он расценивает это как возможность подписать сильного футболиста, как это было с Луисом Суаресом в 2020 году, только способного оказать намного большее влияние (как с точки зрения спортивных результатов, так и в плане коммерческой деятельности), чем уругваец.

Утверждается, что Симеоне всегда отзывался о португальце как об особенном игроке, победителе и «номере 1». Сам Роналду тоже высокого мнения о тренере «Атлетико», а также любит столицу .

Между сторонами были неформальные контакты, но не более того.

Роналду не перейдет в «Атлетико», трансфер невозможен экономически. Слухи о переходе распространяет окружение Криштиану