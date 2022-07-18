Симеоне считает Роналду особенным игроком, «номером 1» и победителем. Купить форварда «МЮ» «Атлетико» пока не может

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высоко оценивает навыки Криштиану Роналду.
Как передает As, мадридцы на данный момент не могут позволить себе трансфер форварда «Манчестер Юнайтед», однако аргентинский специалист был бы заинтересован в совместной работе.
Он расценивает это как возможность подписать сильного футболиста, как это было с Луисом Суаресом в 2020 году, только способного оказать намного большее влияние (как с точки зрения спортивных результатов, так и в плане коммерческой деятельности), чем уругваец.
Утверждается, что Симеоне всегда отзывался о португальце как об особенном игроке, победителе и «номере 1». Сам Роналду тоже высокого мнения о тренере «Атлетико», а также любит столицу Испании.
Между сторонами были неформальные контакты, но не более того.
Роналду не перейдет в «Атлетико», трансфер невозможен экономически. Слухи о переходе распространяет окружение Криштиану