1-й тур Мир РПЛ посетило почти втрое меньше болельщиков, чем в 2019-м – 64 тысячи против 183

Посещаемость 1-го тура чемпионата России значительно снизилась по сравнению с 2019 годом.
1-й тур Мир РПЛ посетили 64 393 болельщика. Самыми посещаемыми стали игры «Динамо» – «Ростов» (15 125 зрителей) и «Краснодар» – «Факел» (16 125 зрителей).
В сезоне-2019/20, последнем до коронавирусных ограничений и введения Fan ID, посещаемость 1-го тура составила 183 617 зрителей, сообщает РБК.
Как отмечает «Чемпионат», в сезоне-2020/2021 1-й тур посетили 40596 человек, в сезоне-2021/2022 – 17455.
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