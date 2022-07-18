1-й тур Мир РПЛ посетило почти втрое меньше болельщиков, чем в 2019-м – 64 тысячи против 183

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Посещаемость 1-го тура чемпионата России значительно снизилась по сравнению с 2019 годом.

1-й тур Мир РПЛ посетили 64 393 болельщика. Самыми посещаемыми стали игры «Динамо»«Ростов» (15 125 зрителей) и «Краснодар»«Факел» (16 125 зрителей).

В сезоне-2019/20, последнем до коронавирусных ограничений и введения Fan ID, посещаемость 1-го тура составила 183 617 зрителей, сообщает РБК.

Как отмечает «Чемпионат», в сезоне-2020/2021 1-й тур посетили 40596 человек, в сезоне-2021/2022 – 17455.

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