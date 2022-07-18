Шиманьски близок к переходу из «Динамо» в «Фейеноорд» на правах аренды с опцией выкупа

Полузащитник Себастьян Шиманьски, принадлежащий «Динамо», может перейти в .

По сведениям журналиста Томаша Влодарчика, польский футболист близок к аренде в . В договор будет включена опция выкупа.

Сейчас между сторонами идут интенсивные переговоры, и соглашение должно быть достигнуто в ближайшее время.

На этой неделе, как ожидается, Шиманьски пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне хавбек провел 27 матчей в и совершил 14 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Шиманьски тренируется с резервной командой «Легии» по договоренности с «Динамо»