Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины разыграют медали в толкании ядра и 110 м с барьерами, женщины – в прыжках с шестом, 100 м и марафоне

18 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине разыграют пять комплектов наград.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

18 июля

Прыжки с шестом, женщины

3:25

Фавориты: Сэнди Моррис (США), Кэти Наджеотт (США), Катерина Стефаниди (Греция), Тина Сутей (Словения), Вилма Мурто (Финляндия)

Толкание ядра, мужчины

4:27

Фавориты: Райан Краузер (США), Джо Ковач (США), Томас Уолш (Новая Зеландия), Дарлан Романи (Бразилия), Филип Михалевич (Хорватия)

110 м c/б, мужчины

5:30

100 м, женщины

5:50

Марафон, женщины

16:15

Фавориты: Рут Чепнгетич (Кения), Готитом Гебреселасси (Эфиопия), Ашете Бекере (Эфиопия), Анжела Тануи (Кения), Лона Чемтай Сальпетер (Израиль)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине