Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины разыграют медали в толкании ядра и 110 м с барьерами, женщины – в прыжках с шестом, 100 м и марафоне

18 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине разыграют пять комплектов наград.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Юджин, США
18 июля
Прыжки с шестом, женщины
3:25
Фавориты: Сэнди Моррис (США), Кэти Наджеотт (США), Катерина Стефаниди (Греция), Тина Сутей (Словения), Вилма Мурто (Финляндия)
Толкание ядра, мужчины
4:27
Фавориты: Райан Краузер (США), Джо Ковач (США), Томас Уолш (Новая Зеландия), Дарлан Романи (Бразилия), Филип Михалевич (Хорватия)
110 м c/б, мужчины
5:30
100 м, женщины
5:50
Марафон, женщины
16:15
Фавориты: Рут Чепнгетич (Кения), Готитом Гебреселасси (Эфиопия), Ашете Бекере (Эфиопия), Анжела Тануи (Кения), Лона Чемтай Сальпетер (Израиль)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине