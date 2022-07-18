Жена Федотова передала послание Ивана: «В непростое время не можем не заметить, как много неравнодушных людей откликается на историю»

Жена Ивана Федотова передала послание мужа.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«В непростое для нас время мы – семья и близкие, не можем не заметить, как огромное количество неравнодушных людей по всему миру откликается на историю Ивана. По просьбе Ивана мы хотим передать его слова благодарности», – написала Надежда.

«Благодарю всех своих болельщиков в эту трудную минуту, любителей хоккея, подписчиков за незримую поддержку, за комментарии под публикациями в СМИ. Ребята, спасибо, что не оставляете мою ситуацию без внимания!

Благодарю всех, кто своим голосом и участием оставляет след в истории моей жизни. Благодарю профессиональное сообщество за точку зрения, какой бы она ни была. Я знаю, я слышу ваши голоса, и это дает мне силу и укрепляет веру в наилучший исход моей ситуации», – написал Иван.