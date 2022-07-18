40-летний Златан подписал контракт с «Миланом» на год с зарплатой 1-1,5 млн евро. Клуб подтвердил

подписал новый контракт с «Миланом».

Сегодня 40-летний нападающий принял директоров клуба и на своей вилле у итальянского озера Гарда, где и подписал соглашение до 2023 года.

Швед будет получать 1-1,5 млн евро в год плюс бонусы, привязанные к результативным действиям, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Россонери» официально объявили о продлении контракта с нападающим. Ибрагимович будет играть под 11-м номером.

Златан в конце мая перенес операцию на колене, из-за которой пропустит еще минимум полгода.

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