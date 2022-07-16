Умер Георгий Ярцев, ничья «Зенита» в 1-м туре РПЛ, российский футбол вне турниров УЕФА и ФИФА, Эриксен в «МЮ» и другие новости утра

1. РПЛ вернулась! И сразу сенсация – «Зенит» в 1-м туре сыграл вничью с «Химками» (1:1) в гостях. В первом тайме Вендел забил крутой гол, а на 84-й минуте Мирзов лишил действующего чемпиона России двух очков.

2. Умер бывший тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев, ему было 74 года. В 29 лет скончался экс-игрок «Спартака» Александр Козлов, у него оторвался тромб после тренировки. В память о них матчи 1-го тура РПЛ стартуют с минуты молчания.

3. CAS отклонил апелляции российских клубов и сборных на отстранение от турниров УЕФА и ФИФА. Спортивный арбитражный суд заявил, что российские сборные и клубы не ответственны за ситуацию на Украине, но ФИФА и УЕФА должны обеспечить безопасность матчей.

4. Трансферы. «Ахмат» купил лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова из «Уфы». Дзюба провел переговоры с «Сочи», но форварда не устроила зарплата в 1 млн евро. «Крылья Советов» подписали экс-защитника «Динамо» Евгеньева. «Краснодар» приобрел хавбека молодежной сборной Сербии Баняца.

Эриксен перешел в «Манчестер Юнайтед», контракт – до 2025 года. «Барселона» и «Бавария» согласовали трансфер Левандовского за 45+5 млн евро. Де Йонг заявил партнерам в раздевалке «Барселоны», что не собирается уходить в «МЮ». «Челси» заплатит «Наполи» за Кулибали 38+2 млн евро. «Барса» готовит улучшенное предложение по Левандовскому «Баварии», клубы хотят завершить сделку на выходных. Бернардески стал игроком «Торонто».

5. World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики до ноября. Мнение главы организации Себастьяна Коу: «Было бы невообразимо проводить ЧМ с участием атлетов из России, когда украинцам пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть сюда».

6. ЦСКА представил форму на новый сезон, третий комплект – темно-синий, презентация прошла на Московском ипподроме. Известно, как будет выглядеть гостевая форма «Челси» – белая с бирюзовыми полосками и узором. «Пари НН» показал новую эмблему, в нее сложились светящиеся дроны над стрелкой Оки и Волги.

7. Мария Шарапова родила сына. Рублев, Каррено-Буста вышли в 1/2 финала в Баштаде, Карацев и Тим выбыли. Бублик победил Маррея в Ньюпорте, Кублер, Изнер, Кресси вышли в 1/2 финала.

8. У Бриттни Грайнер, обвиняемой в России в контрабанде наркотиков, имеется медицинское назначение на использование каннабиса. Защита баскетболистки УГМК и сборной США предоставила суду результаты тестов, которые не обнаружили запрещенных веществ в ее организме.

9. МОК объявил Джима Торпа единственным победителем Олимпиады-1912 в пятиборье и десятиборье. 110 лет назад его лишили золотых медалей, посчитав профессиональным спортсменом.

10. «МЮ» разгромил «Мельбурн» (4:1) в товарищеском матче, «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» (2:0), а «ПСЖ» обыграл «Кевийи» (2:0).

11. Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин подал в суд на «Хаас» в Швейцарии. Россиянин считает, что ему недоплатили зарплату.

12. «Шахтер» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве на стадионе Войска Польского.

13. На чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине разыграны первые комплекты наград.

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