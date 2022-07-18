Депутат Миронов о «Би-2» на Суперкубке: «Вредительство и наплевательское отношение к проливающим кровь»

Политик Сергей Миронов высказался о выступлении «Би-2» после игры «Зенит» – (4:0).

В конце апреля сообщалось, что музыкальная группа отказалась петь под баннером, на котором на фоне российского флага написано «Za президента». 9 июля группа выступила в Санкт-Петербурге на матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Мои коллеги – депутаты практически всех фракций – просили задать такой вопрос: почему у нас на Суперкубке на «Зенит Арене» выступала группа «Би-2»?

И этим вопросом они хотели уточнить, чья эта, собственно говоря, я даже не буду говорить безалаберность, а просто вредительство. Просто наплевательское отношение к тем, кто сегодня проливает кровь. Вот это кто? Кто вообще рулит?

Я считаю, что здесь нужно разбираться... Кто-нибудь из городских властей собирается дать вразумительный ответ?» – сказал лидер партии «Справедливая Россия – За правду» перед встречей с беженцами из ДНР.

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