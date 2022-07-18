Касаткина о возможной смене гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте»

и обсудили перспективы российского тенниса после февраля.

– Какие у нас перспективы на ближайшие десять лет? Сильно нас откинет?

ДК: Да уже откинуло.

АР: Если говорить про будущее поколение, то будет тяжело. Просто возможности не будет.

ДК: Я думаю, что поколение, которым сейчас по 16-17, у них еще есть шансы. Они уже играют, есть шансы уехать.

АР: В любом случае им уже жестко не повезло.

ДК: Им не повезло, но у них еще есть шанс. А вот тем, кто младше… Каждый, кто из России пробьется в ближайшие, не знаю, пять лет и выйдет на мировой уровень, это нереальные красавчики.

АР: Мне кажется, юниорам сейчас это жестко. Их лишили карьеры, еще не начавшейся.

– Возможно, вы последнее поколение топовых российских теннисистов на годы вперед?

АР: Да нет. По-любому когда-то будут.

ДК: На годы вперед – да. Я думаю, многие талантливые дети, у родителей которых есть возможность, наверное, будут менять гражданство.

Если честно, у нас уже такие вопросы ходят – раз отстраняют от , и мы не знаем, что будет дальше. А детям я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте.

– Что из себя сейчас представляет Федерация тенниса России?

ДК: Ну… Ничего особо авторитетного не представляет, наверное. Грубо говоря, для Международной федерации тенниса нашей федерации не существует.

– То есть, на сегодняшний день вы без Олимпиады, без чемпионата мира? (Имеются в виду и – Sports.ru).

ДК: Вроде как да. А там посмотрим.

– Что это для вас значит?

ДК: Мы в прошлом году – и мы, и пацаны – отобрались в финальную часть чемпионата мира…

АР: Мы даже его умудрились выиграть. И помогли федерации вообще все сделать.

ДК: Что сделать?

АР: Мы выиграли Кубок Федерации, выиграли Кубок Дэвиса…

ДК: И федерация тебе спасибо сказала?

АР: Нееет. Я в том плане, что распиарили ее. Чуть помогли.

ДК: Мы распиарили, а теперь ее никто не признает.

Чемпионат мира у нас забрали, и когда вернут, не знаю. С Олимпиадой вообще непонятно что. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше.

– Паспорт менять?

ДК: Посмотрим.

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