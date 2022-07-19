У Аллера выявлена опухоль яичка. «Боруссия» купила его за рекордные 31+4 млн евро 2 недели назад

Теги Боруссия Дортмунд высшая лига Нидерланды Аякс бундеслига Германия сборная Кот-д′Ивуара по футболу Себастьян Аллер Здоровье Футбол

У форварда «Боруссии» Дортмунд Себастьяна Аллера обнаружено новообразование.

Нападающий в понедельник утром пожаловался на плохое самочувствие, и после серии медицинских процедур у него была выявлена опухоль яичка.

Футболист сборной Кот-д′Ивуара досрочно покинул тренировочный лагерь команды в Швейцарии и будет обследоваться в специализированном медицинском учреждении.

Аллер был приобретен у «Аякса» за рекордные для дортмундцев 31+4 млн евро в начале июля.

Со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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