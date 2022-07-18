Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю 19 июля объявит о завершении спортивной карьеры (Nikka)

Двукратный олимпийский чемпион завершил спортивную карьеру.

Он объявит об этом 19 июля на пресс-конференции в Токио, сообщает Nikka Sports.

В планах у Ханю создание собственного ледового шоу.

Юдзуру 27 лет, он дважды побеждал на Олимпийских играх – в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.

На его счету два золота, три серебра и две бронзы чемпионатов мира, золото и три серебра чемпионатов четырех континентов.

Четыре раза побеждал в финале серии Гран-при и шесть раз – на чемпионате Японии.

Является первым фигуристом, исполнившим на соревнованиях ISU риттбергер в четыре оборота.