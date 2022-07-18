Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю 19 июля объявит о завершении спортивной карьеры (Nikka)

Теги сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю завершил спортивную карьеру.

Он объявит об этом 19 июля на пресс-конференции в Токио, сообщает Nikka Sports. 

В планах у Ханю создание собственного ледового шоу. 

Юдзуру 27 лет, он дважды побеждал на Олимпийских играх – в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.

На его счету два золота, три серебра и две бронзы чемпионатов мира, золото и три серебра чемпионатов четырех континентов. 

Четыре раза побеждал в финале серии Гран-при и шесть раз – на чемпионате Японии. 

Является первым фигуристом, исполнившим на соревнованиях ISU риттбергер в четыре оборота. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные