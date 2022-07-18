КХЛ представила календарь сезона-2022/23. Команды проведут по 68 матчей в регулярке, будет одна пауза на игры сборных

КХЛ представила календарь сезона-2022/23.
Регулярный чемпионат стартует 1 сентября 2022 года в Москве матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона магнитогорским «Металлургом». На следующий игровой день свои первые домашние матчи в сезоне проведут «Автомобилист» (против «Локомотива»), «Трактор» (против «Северстали»), «Куньлунь Ред Стар» (против Адмирала»), «Спартак» (против «Амура») и «Сочи» (против «Сибири»).
3 сентября в Москве «Динамо» примет «Ак Барс», а СКА сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». В воскресенье, 4 сентября, «Трактор» сыграет с «Локомотивом».
Регулярка продлится по 26 февраля 2023 года и включит в себя 164 игровых дня и 748 матчей, а каждый клуб проведет рекордные для первой части чемпионата КХЛ 68 игр.
Структура формирования матчей для каждой из команд:
42 матча каждый с каждым (21 дома, 21 в гостях);
20 матчей с каждой командой своей конференции (10 дома, 10 в гостях);
6 матчей в рамках добора с целью повышения принципиальных матчей (3 дома, 3 в гостях).
В регулярном сезоне будет всего одна пауза на матчи сборных – с 12 по 18 декабря 2022 года, которой будет предшествовать проведение Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске 10 и 11 декабря. Это позволило сократить среднее количество матчей в день до 4,51 игры.
В новом регулярном сезоне будет два дня без матчей – 6 и 8 февраля. Это связано с одновременной длительной загрузкой арен у нескольких клубов и логистическими особенностями перемещения команд в тот период.
В календаре сезона 2022/2023 достигнута максимальная равномерность распределения матчей по месяцам: в сентябре, октябре и январе будет по 133 матча, в ноябре – 131, в феврале – 117, а в декабре – 101.
Подробно изучить календарь можно по ссылке.
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