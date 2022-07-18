«Барса» продаст еще 15% телеправ за 320-330 млн евро. Это нужно для регистрации новичков

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«Барселона» скоро получит сотни миллионов евро, нужных для регистрации новичков.

По информации Diario Sport, на этой неделе «блауграна» продаст 15% своих телевизионных медиа-прав американской инвестиционной компании Sixth Street за 320-330 млн евро.

Это второй экономический рычаг, позволяющий «Барсе» укрепить свое финансовое положение и зарегистрировать новичков. Ранее каталонцы за 207,5 млн евро продали 10% своих телеправ этому же инвестиционному фонду.

Отмечается, что второго рычага может быть недостаточно для осуществления всех целей сине-гранатовых. Может потребоваться активация третьего рычага – продажа 49% прав на Barça Studios (фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба).

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